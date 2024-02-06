На Матчі зірок у Індіанаполісі ми побачимо відразу декілька дизайнів паркетів. Розповідаємо, як це стало можливим

5 січня НБА опублікувала реліз, в якому розповіла, що під час Матчу зірок-2024 вперше буде використана технологія інтерактивного майданчика. Раніше її вже випробовували під час шоуівентів та деяких заходів ФІБА, але для події масштабу МВЗ це буде перша поява.

Завдяки інтерактивній підлозі дизайн паркету буде змінюватися під кожен челендж, також можемо очікувати на анімацію в реальному часі. Повтори, лайвстатистика, відстежування гравців та інтерактиви під час зупинок і тайм-аутів – усе це зірковий вікенд 17-19 лютого.

У соцмережах НБА вже демонструють вигляд нововведення:

Фото: Dylan Buell/Getty Images

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