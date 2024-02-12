Гравець «Ужгорода» став MVP тижня у Першій лізі

12 лютого був визначений MVP восьмого ігрового тижня Першої ліги – форвард «Ужгорода» Антон Іванина.

Під час восьмого тижня гравець набирав 31 очко, 11.7 підбирань та дві передачі в середньому за гру. Антон видав дуже непогані матчі – два дабл-дабли та 42 очка в матчі з «ЧЕ-Баскетом», що є третім показником результативності сезону.

Іванина – 25-річний арбітр ФБУ, який ще зовсім нещодавно судив матчі української Суперліги. Баскетболіст зіграв за команду з Ужгорода вперше з сезону 2017/18.

З 2018 року та до сезону 2023/24 Антон не грав в баскетбол на професійному рівні. За свою кар'єру, яка почалася у 2012 році, гравець встиг показати свої здібності навіть у Суперлізі за «Політехніку-Галичину» у сезоні 2016/17.

Фото: FBU

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