Баскетбол
«Лейкерс» зробили крутий подарунок сину Спенсера Дінвідді. Він – один з перших, хто отримав це
Після дедлайну обмінів Спенсер Дінвідді опинився в «Торонто», який майже відразу відрахував баскетболіста. Коли сплив його термін перебування на ринку відмов, то гравець отримав пропозицію продовжити кар’єру в «Лейкерс», які були пасивними в останній день обмінів.
Угода вже офіційно завершена, а Спенсер отримав відразу дві джерсі з 26 номером – для себе та свого сина. Реакція Дінвідді-молодшого не може залишити байдужим:
Поточного сезону ексгравець «Брукліна» набирає в середньому 12,6 очки, 3,3 підбирання та шість передач у 48 зустрічах.
Фото: David L. Nemec/NBAE