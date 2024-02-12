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«Лейкерс» зробили крутий подарунок сину Спенсера Дінвідді. Він – один з перших, хто отримав це

Після дедлайну обмінів Спенсер Дінвідді опинився в «Торонто», який майже відразу відрахував баскетболіста. Коли сплив його термін перебування на ринку відмов, то гравець отримав пропозицію продовжити кар’єру в «Лейкерс», які були пасивними в останній день обмінів.

Угода вже офіційно завершена, а Спенсер отримав відразу дві джерсі з 26 номером – для себе та свого сина. Реакція Дінвідді-молодшого не може залишити байдужим:

Поточного сезону ексгравець «Брукліна» набирає в середньому 12,6 очки, 3,3 підбирання та шість передач у 48 зустрічах.

Фото: David L. Nemec/NBAE

ua.tribuna.com

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