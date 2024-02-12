Перформанс тижня в Суперлізі: Кольченко продовжує феєрити – забив два гейм-віннери в одному баблі

Два просто божевільні бабли видали команди української Суперліги на минулому тижні – краси та драми і у Южному, і у Рівному було неймовірно багато.

Tribuna.com разом із титульним спонсором чемпіонату компанією FAVBET обрала найкращій індивідуальний перформанс попередніх семи днів в українському баскетболі – і на цей раз робити вибір на користь когось одного було найскладніше від самого початку сезону.

Дивіться самі:

🟣 Максим Закурдаєв вдруге за місяць обновив власний рекорд результативності у сезоні – захисник «Дніпра» чудово провів гру проти «Рівного», настрілявши у кошик другої команди регулярної першості аж 27 очок (6/9 триочкових), а лідер чемпіонату впевнено переміг із рахунком 87:69;

🟣 20-річний Максим Сафонов з «Політехніки-Галичини» взагалі провів найкращий матч у своїй професійній кар’єрі – відіграв усі 40 хвилин у надскладному поєдинку проти «Кривбасу» (його львівська команда виграла 76:74 у напруженому клатчі) і здобув 29 очок, впритул наблизившись до першої десятки скорерів сезону Суперліги у середніх показниках;

🟣 бігмен «Рівного» Олександр Шепелев видав майже бездоганну зустріч проти «Запоріжжя» – фактично, матч за поточне друге місце у турнірній таблиці. Оформив свій другий дабл-дабл у Суперлізі (19 очок + 10 підбирань), показав найкращий рейтинг ефективності на топовому рівні нашого клубного баскетболу (30), а підопічні Михайла Переверзія святкували дуже важливий успіх – 81:76;

🟣 зрештою, американський малюк «Біпи» Келон Вітлі зберіг шанси бронзових призерів попереднього сезону на потрапляння у плей-оф: у грі проти «Черкаських Мавп – Дніпра» набрав найкращі для себе у Суперлізі 24 очки і забив вирішальний кидок на останніх секундах основного часу – одесити перемогли із рахунком 68:67.

Але найбільш впливовим на результати власної команди гравцем був все ж Олександр Кольченко – підписання досвідченого захисника чітко розділило сезон «Старого Луцька», якому якраз не вистачало надійних опцій у нападі, на «до» та «після».

На минулому тижні 35-річний баскетболіст відіграв два матчі – і в обох став автором переможних кидків на останній хвилині основного часу:

🟣 проти «Біпи» у надважливій грі за восьму позицію набрав 27 очок (разом із п’ятьма підбираннями та трьома перехопленнями), здобувши п’ять останніх балів у матчі, який луцька команда виграла з рахунком 86:81 – влучний дальній від Олександра за 28 секунд до сирени не залишив одеситам шансів на порятунок;

🟣 у грі проти «Черкаських Мавп», які свій єдиний чемпіонський титул в Суперлізі вибороли якраз із Кольченком у ролі одного з лідерів та найкращого бомбардира, забив гейм-віннер з фінальною сиреною – «Старий Луцьк» переміг 76:74, а захисник здобув 17 очок, сім з яких у заключні чотири хвилини.

За свою нову команду Олександр зіграв вже п’ять матчів, чотири з яких «Старий Луцьк» виграв (без нього у підопічних спочатку Володимира Журжія, а потім й Дмитра Чайковського – 5/14). Перед перервою у календарі на Кубок України та матчі національної збірної волинські баскетболісти закріпилися на восьмій сходинці турнірної таблиці і мають усі шанси у березні поборотись за сьому. Тим більше, що сезонну серію із «Політехнікою-Галичиною», яка її посідає зараз, лучани виграли з рахунком 3-0.

Фото: ФБУ

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