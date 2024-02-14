Киев-Баскет арендовал центрового Черкасских Мавп Скиру

Игрок провел за Мавп 24 игры в текущем сезоне

Киев-Баскет арендовал центрового Черкасских Мавп Сергея Скиру. Условия сделки не разглашаются.

Скира выступал за черкасский клуб с 2020 года. Отметим, что воспитанник одесской школы баскетбола сыграл во всех 24 матчах Мавп текущего сезона.

В среднем на площадке Скира проводит более 23 минут. Его показатели за матч составляют 8,5 очков, 7,5 подборов, а также 55% точности попадания бросков с ближнего расстояния.

Киев-Баскет находится на четвертой строчке турнирной таблицы, имея 14 побед в 24 матчах Суперлиги-FAVBET. Черкасские Мавы идут пятым с 12 победами в 24 играх.

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