Петров: «Мій найбільший страх це бути на майданчику з Іссуфом Саноном»

Гравці збірної України Віталій Зотов, який виступає за румунську «Крайову» та В'ячеслав Петров, який грає за чорногорську «Подгорицу» влаштували бліц.

Хто зі збірної був би найкращим суддею?

Обидва гравці назвали баскетболістів «Прометея». Зотов вважає, що В'ячеслав Бобров, Петров – Ілля Сидоров.

Кого з команди взяли б на безлюдний острів?

Гравці обрали зірку «Обрадойро» Артема Пустового😅

Твій найбільший страх у баскетболі?

Петров відповів, що це бути на майданчику з Іссуфом Саноном. Гравця «Прометея» не викликали в збірну цього року. Це дуже здивувало фанів українського баскетболу.

Зотов боїться більше всього влучити м'яч у своє кільце.

Найкращий баскетболіст, з яким ти грав разом?

Петров назвав баскетболіста «Прометея» Олександра Липового, Зотов – Дмитра Скапінцева, який виступає за фарм клуб «Нью-Йорка».

Хто найбільший модник в команді?

В'ячеслав вважає, що це баскетболіст болгарського клубу «Міньор 2015» Богдан Бринюк, Віталій Зотов назвав гравця «титанів» Івана Ткаченко.

Хто найбільше їсть? Гравці назвали один одного 😅

Хто може стати хорошим тренером?

Петров назвав себе, Зотов теж себе 😎

У кого найдивніший музикальний смак в команді?

Зотов вважає, що у форварда «Шльонська» Андрія Войналовича, Петров – у Івана Ткаченко.

Кому віддаш пас під кидок на перемогу?

Петров сказав, що сам буде кидати і що віддавати пас нікому не збирається. Зотов віддасть передачу на пік-н-поп Артему Пустовому, він думає, що центровий «Обрадойро» влучить 100%.

22 лютого збірна України зіграє проти Словенії, 25 лютого – проти Португалії.

Фото та відео: FIBA, Instagram «fbu_official»

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