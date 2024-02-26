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США програли офіційний матч країні, що має розмір як штат Теннессі. «-14» для головної збірної континенту

Уночі 26 лютого збірна США грала другий матч у відборі на Кубок Америки. За три дні до цього Штати рознесли команду Куби з перевагою у 21 очко, а ось у другому матчі бек-ту-бек серії все склалося зовсім інакше.

У кубинській столиці Гавані домашня команда змогла створити історичний апсет, обігравши США з рахунком 81:67. Головний скорером зустрічі став 23-річний гравець чемпіонату Аргентини Педро Бомбіно. Центровий набрав 19 очок та п’ять підбирань за 20 хвилин.

Необхідно розуміти, що збірна США на лютневе вікно відбору сформована переважно з гравців Ліги розвитку НБА. Проте це жодним чином не принижує досягнення кубинців, яким цього разу не завадили закони Штатів.

Площа Куби складає близько 110 тисяч кілометрів квадратних, що майже точно відповідає масштабам 36 за розміром штату у складі США – Теннессі.

Фото: ФІБА

ua.tribuna.com

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