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Баскетбол

Збірна України мала 24 секунди на переможний кидок проти Португалії, але все пішло не за планом

25 лютого Україна програла Португалії у другому матчі кваліфікації до Євробаскету-2025 з рахунком 77:79.

Перед кінцем першої половини наша національна команда програвала 16 очок. Але після великої перерви наші хлопці змогли знайти ритм правильної гри та вийшли вперед вже в третій чверті!

Четвертий відрізок поєдинку видався найбільш напруженим. Українці йшли впевнено, але за 24 секунди до кінця матчу натуралізований американець та гравець збірної Португалії Тревонте Вільямс влучив дикий кидок на перемогу.

Найрезультативнішим українцем став все той же Олександр Ковляр з 17 очками та 10 передачами.

Але після двох поразок в перших двох матчах це тішить не дуже.

Фото: FIBA

ua.tribuna.com

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