Перший баззер-гейм-віннер цьогорічного плей-оф зрадницький вилетів з кошика. Макколлум не зміг врятувати «НОП»

22 квітня «Оклахома» та «Нью-Орлеан» зіграли перший серйозний клатч цьогорічного плей-оф НБА. Гра завершилася малорезультативним рахунком 94:92 на користь «Тандер».

Даггером можна вважати два з фолом від Шея Гілджеса-Александера за пів хвилини до сирени – 93:90. Уже під самісіньке завершення гри рахунок складав 94:92 після двох очок від Сі Джея Макколлума та 1/2 штрафних Чета Холмгрена.

Відповідальність за вирішальний кидок взяв на себе снайпер «НОП». З великими проблемами він таки зміг створити собі непросту «трійку», але та зрадницьки вдарилася об дальню дужку кошика. Відео з таймкодом:

Найрезультативнішим гравцем матчу став ШГА, на рахунку якого 28 очок, шість підбирань та чотири передачі за 39 хвилин.

Фото: NBA

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