Джейкобс досрочно победил Чавеса

Поединок завершился перед шестым раундом

Источник – Чемпион.

В Финиксе, США на арене Talking Stick Resort Arena состоялся вечер профессионального бокса.

В главном событии вечера состоялся поединок между экс-чемпионами мира в среднем весе Дэниелом Джейкобс против Хулио Сезара Чавеса.

Чавес капитулировал в перерыве перед шестым раундом, сославшись на травму руки.

The best part of the whole fight was Mickey Rourke trying to shield Chavez from being pelted w/ trash from the angry fans #JacobsChavezJr pic.twitter.com/6rJHg0Z3qQ

— JOhn Jack (@ViolentGIFS) December 21, 2019