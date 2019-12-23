Мак-Грегор провел выставочный матч по боксу

Соперником был боксер-любитель

#Мак-Грегор, #Дублин

Источник – Чемпион.

Экс-чемпион UFC Конор Мак-Грегор в Дублине провел выставочный матч по боксу.

Об этом ирландец сообщил в своем Instagram.

Соперником звездного ирландца стал местный боксер-любитель Джон Джо Невин.

“Отличный выставочный бой на рождественском шоу в клубе Крамлін против Джона Джо. Спасибо большого парня Джону Джо за раунды! Счастливого Рождества!”, – написал Мак-Грегор.