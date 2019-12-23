Мак-Грегор провел выставочный матч по боксу

Соперником был боксер-любитель
#Мак-Грегор, #Дублин
Источник – Чемпион.
Экс-чемпион UFC Конор Мак-Грегор в Дублине провел выставочный матч по боксу.
Об этом ирландец сообщил в своем Instagram.
Соперником звездного ирландца стал местный боксер-любитель Джон Джо Невин.
“Отличный выставочный бой на рождественском шоу в клубе Крамлін против Джона Джо. Спасибо большого парня Джону Джо за раунды! Счастливого Рождества!”, – написал Мак-Грегор.
“Отличный выставочный бой на рождественском шоу в клубе Крамлін против Джона Джо. Спасибо большого парня Джону Джо за раунды! Счастливого Рождества!”, – написал Мак-Грегор.
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Great exhibition bout at the Crumlin B. C Christmas show against John Joe Nevin. Big lad is John Joe, thank you for the rounds! Happy Christmas @crumlinboxingclubofficial 🎄
Сообщение, распространенный Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 21 Дек 2019 г. в 1:21 PST
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Great exhibition bout at the Crumlin B. C Christmas show against John Joe Nevin. Big lad is John Joe, thank you for the rounds! Happy Christmas @crumlinboxingclubofficial 🎄
Сообщение, распространенный Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 21 Дек 2019 г. в 1:21 PST
Напомним, Нурмагомедов отказался драться с Мак-Грегором.
Ранее в UFC назвали условия реванша Нурмагомедов – Мак-Грегор.
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