Мак-Грегор провел выставочный матч по боксу

Соперником был боксер-любитель

#Мак-Грегор, #Дублин

Источник – Чемпион.

Экс-чемпион UFC Конор Мак-Грегор в Дублине провел выставочный матч по боксу.

Об этом ирландец сообщил в своем Instagram.

Соперником звездного ирландца стал местный боксер-любитель Джон Джо Невин.

Просмотреть это сообщение в Instagram

Great exhibition bout at the Crumlin B. C Christmas show against John Joe Nevin. Big lad is John Joe, thank you for the rounds! Happy Christmas @crumlinboxingclubofficial 🎄

Сообщение, распространенный Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 21 Дек 2019 г. в 1:21 PST