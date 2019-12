Бой Уайлдер – Фьюри состоится в феврале

Источник – Чемпион.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) на своей странице в Instagram официально подтвердил свой реванш против обладателя титула WBC Деонтея Уайлдера (42-0-1, 40 КО).

Бой состоится 22 февраля в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Первый поединок между этими боксерами 1 декабря 2018 года закончился вничью.

It?s on! Feb. 22 at MGM Grand Garden Arena, watch me knock out Deontay Wilder AKA The Big Dosser.? Tickets on sale TOMORROW at 10 a.m. PT (6 p.m. UK).? Get your tickets at ;https://www.axs.com/events/389526/wilder-vs-fury-ii-tickets?skin=grandgarden #WilderFury2

