Сауль Альварес стал лучшим боксером 2019 года по версии Boxing News

Новоиспеченный чемпион мира в трех весовых категориях Сауль Альварес получил награду лучшего боксера года по версии издания Boxing News.

Канело в уходящем году победил Дэниэла Джейкобса и завоевал чемпионский титул в четвертой весовой категории, победив россиянина Сергея Ковалева в полутяжелом весе.

В борьбе за эту награду мексиканский боксер обошел Мэнни Пакьяо.

Стоит отметить, что тройку лидеров замкнул японец Наоя Иноуэ.