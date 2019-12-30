Сауль Альварес стал лучшим боксером 2019 года по версии Boxing News

Новоиспеченный чемпион мира в трех весовых категориях Сауль
Альварес получил награду лучшего боксера года по версии издания Boxing News.
Канело в уходящем году победил Дэниэла Джейкобса и завоевал чемпионский
титул в четвертой весовой категории, победив россиянина Сергея Ковалева в
полутяжелом весе.
В борьбе за эту награду мексиканский боксер обошел Мэнни
Пакьяо.
Стоит отметить,
что тройку лидеров замкнул японец Наоя Иноуэ.
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