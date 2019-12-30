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Бокс

Сауль Альварес стал лучшим боксером 2019 года по версии Boxing News

Сергей СумскойНет комментариев
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Новоиспеченный чемпион мира в трех весовых категориях Сауль Альварес получил награду лучшего боксера года по версии издания Boxing News.

Канело в уходящем году победил Дэниэла Джейкобса и завоевал чемпионский титул в четвертой весовой категории, победив россиянина Сергея Ковалева в полутяжелом весе.

В борьбе за эту награду мексиканский боксер обошел Мэнни Пакьяо.

Стоит отметить, что тройку лидеров замкнул японец Наоя Иноуэ.

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Тэги: главноеМэнни ПакьяоНаоя ИноуэСауль Альварес
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