Уайт: Я видел, как Кличко отправил в глубокий нокаут Уайлдера

Британский супертяжеловес рассказал, как он тренировался с легендарным украинцем

#Вайт, #Кличко, #Уайлдер

Источник – xsport.ua.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко однажды продемонстрировал свой класс на тренировочном сборе с Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

Об этом рассказал британский супертяжеловес Диллиан Уайт (26-1, 18 КО).

“Я видел, как Кличко нокаутировал Уайлдера. Владимир отправил его в нокаут. Он знал, что произошло. Уайлдер поднял руки вверх. Во время спарринга Деонтей прессинговал Владимира, сопел и сходил с ума”, – рассказал британец.

Актуально: Кличко вернется в ринг в 2020 году – астролог

“Кличко включился, активнее заработал на ногах. Финт, финт, джеб по корпусу, обманный джеб, хук слева – и Уайлдер сдался, с ним было покончено”, – сказал Уайт.

Ранее, Лопес пообещал уничтожить Ломаченко.