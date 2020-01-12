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Бокс

Уайт: Я видел, как Кличко отправил в глубокий нокаут Уайлдера

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Британский супертяжеловес рассказал, как он тренировался с легендарным украинцем

#Вайт, #Кличко, #Уайлдер

Источник – xsport.ua.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко однажды продемонстрировал свой класс на тренировочном сборе с Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

Об этом рассказал британский супертяжеловес Диллиан Уайт (26-1, 18 КО).

“Я видел, как Кличко нокаутировал Уайлдера. Владимир отправил его в нокаут. Он знал, что произошло. Уайлдер поднял руки вверх. Во время спарринга Деонтей прессинговал Владимира, сопел и сходил с ума”, – рассказал британец.

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“Кличко включился, активнее заработал на ногах. Финт, финт, джеб по корпусу, обманный джеб, хук слева – и Уайлдер сдался, с ним было покончено”, – сказал Уайт.

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Источник: champion.com.ua
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