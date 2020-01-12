Уайт: Я видел, как Кличко отправил в глубокий нокаут Уайлдера

Британский супертяжеловес рассказал, как он тренировался с легендарным украинцем
#Вайт, #Кличко, #Уайлдер
Источник – xsport.ua.
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко однажды продемонстрировал свой класс на тренировочном сборе с Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.
Об этом рассказал британский супертяжеловес Диллиан Уайт (26-1, 18 КО).
“Я видел, как Кличко нокаутировал Уайлдера. Владимир отправил его в нокаут. Он знал, что произошло. Уайлдер поднял руки вверх. Во время спарринга Деонтей прессинговал Владимира, сопел и сходил с ума”, – рассказал британец.
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“Кличко включился, активнее заработал на ногах. Финт, финт, джеб по корпусу, обманный джеб, хук слева – и Уайлдер сдался, с ним было покончено”, – сказал Уайт.