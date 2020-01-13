Далакян готов выступить в третьем сезоне Всемирной боксерской суперсерии

Но пока что украинец сосредоточен на своем ближайшем поединке, который состоится 8 февраля в Киеве

#Далакян

Источник – Чемпион.

Организатор Всемирной боксерской суперсерии Калле Зауэрланд в интервью СМИ отметил, что для проведения третьего сезона WBSS рассматривает четыре весовые категории, в том числе флайвейт (до 50,8 кг), где чемпионом мира WBA является украинец Артем Далакян.

Мы попросили прокомментировать, украинец готов участвовать во Всемирной боксерской суперсерии его промоутера Юрия Рубана, менеджера Дмитрия Елисеева и лично Артема Далакяна.

“Артем готов к объединительным боям, – отметил Юрий Рубан. – Мы неоднократно связывались с чемпионами в его весовой категории по другим версиям, но у их команд были другие планы. Мол, проведем обязательные защити, а потом вернемся к разговору об организации поединка за объединение титулов. Далакян готов встретиться и с 24-летним чемпионом мира WBC мексиканцем Хулио Сезара Мартинеса, и 24-летним чемпионом мира WBO японцем Косеі Танаки, и 37-летним чемпионом мира IBF южноафриканцем Моруті Мталане, который впервые завоевал этот титул в 2009 году. Если Калле Зауэрланд готов организовать нам объединительные бои, мы серьезно рассмотрим это предложение. Пока же перед ним стоит задача провести успешную защиту титула в Украине 8 февраля. Напомню, соперником Далакяна будет венесуэлец Хосбер Перес, а боксерское шоу состоится в Киеве в КВЦ Парковый. Пользуясь возможностью, приглашаю фанов бокса на наше февральское шоу, в рамках которого мы готовим много приятных сюрпризов”, – говорит Рубан.

“Если в Суперсерии будут участвовать чемпионы мира по другим версиям, мы готовы присоединиться к битве за абсолютное чемпионство. Артем готов боксировать и в Японии, и в Европе, и в США, где он и завоевал свой чемпионский титул. Пренебрегать возможностью объединить чемпионские титулы мы не будем”, – сказал Елисеев.

“Всемирная боксерская суперсерия – амбициозный турнир, который неплохо зарекомендовал себя, – считает Артем Далакян. – Я мечтаю проводить объединительные бои. Если на кону турнира будет стоять титул абсолютного чемпиона мира, буду максимально мотивирован продемонстрировать свои лучшие навыки. Безусловно, моей целью будет победа в турнире. Но пока я сосредоточен на ближайшем задании – своем уже четвертом по счету защиты чемпионского титула. Хосбер Перес – крепкий парень, который способен на многое. У меня уже начался самый ответственный этап подготовки – спарринги. В подготовке к бою мне помогут пять спарринг-партнеров. А уже после поединка с Пересом можно будет более предметно обсуждать возможность моего участия в третьем сезоне WBSS”, – подытожил Далакян.