Лопес имеет шанс побить Ломаченко – Прогрейс

Реджис Прогрейс прокомментировал бой Ломаченко – Лопес
#Ломаченко, #Лопес
Источник – sport.иа.
Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) будет иметь шансы в бою против обладателя титулов WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).
Об этом рассказал экс-чемпион мира Реджис Прогрейс.
“У Лопеса безусловно есть шанс побить Ломаченко. Я даю ему шанс. Но я думаю, что Теофімо победит? Не думаю. Для меня это бой 60 на 40. Но это точно классный бой. Я все же отдаю предпочтение Ломаченко.
Но Теофімо… У него есть скорость, мощность. Линарес уже посылал в нокдаун Ломаченко, мы не знаем, что произойдет, если Теофімо попадет так же. Это большой бой”, – отметил Прогрейс.
“У Лопеса безусловно есть шанс побить Ломаченко. Я даю ему шанс. Но я думаю, что Теофімо победит? Не думаю. Для меня это бой 60 на 40. Но это точно классный бой. Я все же отдаю предпочтение Ломаченко.
Но Теофімо… У него есть скорость, мощность. Линарес уже посылал в нокдаун Ломаченко, мы не знаем, что произойдет, если Теофімо попадет так же. Это большой бой”, – отметил Прогрейс.
Ранее Арум анонсировал бой Ломаченко – Лопес.
Напомним, Ломаченко опубликовал видео о российских спецназовцев.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: