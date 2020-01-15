Лопес имеет шанс побить Ломаченко – Прогрейс

Реджис Прогрейс прокомментировал бой Ломаченко – Лопес

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Источник – sport.иа.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) будет иметь шансы в бою против обладателя титулов WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

Об этом рассказал экс-чемпион мира Реджис Прогрейс.

“У Лопеса безусловно есть шанс побить Ломаченко. Я даю ему шанс. Но я думаю, что Теофімо победит? Не думаю. Для меня это бой 60 на 40. Но это точно классный бой. Я все же отдаю предпочтение Ломаченко. Но Теофімо… У него есть скорость, мощность. Линарес уже посылал в нокдаун Ломаченко, мы не знаем, что произойдет, если Теофімо попадет так же. Это большой бой”, – отметил Прогрейс.

Ранее Арум анонсировал бой Ломаченко – Лопес.

Напомним, Ломаченко опубликовал видео о российских спецназовцев.