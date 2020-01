Майкл Баффер: Была традиция – завтракал вместе с Кличко

Источник – Чемпион.

Майкл Баффер – самый известный ринг-анонсер в мире. Через два года он отметит 40-летие своей профессиональной деятельности – свой первый боксерский вечер американец отработал в 1982 году. За 8 минут, которые Баффер говорит в ринге, он зарабатывает 25 тысяч долларов. Садясь перед экранами телевизоров накануне ранее боев Кличко, а теперь Ломаченко и Деревянченко, украинские фаны бокса неизменно видят этого седовласого джентльмена в строгом костюме с бабочкой. А в 2018 году Майкл прилетал в Киев и объявлял победный результат чемпиона мира Артема Далакян.

Старания для армии украинских телезрителей

– Майкл, вы как-то признавались, что Майк Тайсон до сих пор называет вас мистер Баффер. А как к вам обращались братья Кличко?

– Владимир и Виталий зовут меня Майкл. Когда мы познакомились, они тоже обращались ко мне мистер Баффер. Но мне не очень нравится, когда люди, которым я симпатизирую, называют меня так. Не чувствую себя на свой возраст. Я еще молодой, зовите меня Майкл (смеется). Именно так ребятам и сказал.

– Когда и при каких обстоятельствах вы впервые услышали о братьях Кличко?

– Мы познакомились около 20 лет назад. Владимир тогда боксировал в Германии, ему было 23 или 24 года. В тот же вечер познакомился и с Виталием. Бокс для меня не только работа, но и хобби. Мне интересен практически каждый поединок, на котором работаю. В тот вечер Владимир меня приятно удивил. Я понял, что чемпионские бои у него не за горами. И время подтвердило правильность моих выводов.

– У вас не было трудностей с произношением фамилии Кличко?

– Перед боем всегда интересуюсь у боксера, как бы он хотел, чтобы его фамилия была анонсирована с каким ударением, в любом стиле. Бои Кличко основном проходили на лучших аренах Германии, и я в первую очередь произносил свою речь для немецкой аудитории. И, конечно же, большой армии украинских телезрителей. Поэтому, пытался использовать произношения, которое ближе к стилистике немецкого и украинского языков.

– Могли просто позвонить Виталию или Владимиру?

– Конечно, Кличко давно стали моими друзьями. Во время проведения очередного чемпионского боя мы всегда останавливались в одном отеле. У нас с Кличко была традиция завтракать вместе. Они очень коммуникабельные люди. Оба полиглоты, говорят на многих языках. С ними всегда интересно поговорить на любые темы.

– Кто из них вам нравился больше как боксер?

– Вы хотите, чтобы у меня возникли неприятности с Кличко (смеется). У Владимира и Виталия различные стили. У обоих был очень сильный удар. У Владимира более классический, а у Виталия – особый, фирменный – он бил под более низким углом. Я бы сказал, что Владимир своими ударами выбивал соперника из колеи, а Виталий, наоборот выжидал, когда наступит нужный момент для удара. В течение более десяти лет Кличко были лучшими боксерами хевівейта, до сих пор люблю и уважаю их обоих.

Дебют со страхом

– Мы слышали, что вы тоже занимались боксом – в армии. В каком полку служили?

– В военно-морском флоте армии США. Как раз в то время проходили боевые действия во Вьетнаме. Слава Богу, меня туда не отправили – тихо мирно отбарабанил свои три года службы. Там и повышал свои навыки в боксе. Хотя как фан всегда им интересовался. У меня неплохо получалось в ринге. Но есть правило в боксе, которое мне не нравиться – на ринге сопернику разрешено давать сдачи (смеется). Может, именно поэтому и не стал боксером.

– Помните первый чемпионский бой, на котором вы выступили ринг-анонсером?

– Конечно. Впервые вышел в ринг в 1982 году. Боксерский вечер проходил в Атлантик-Сити в казино Playboy. Тогда меня одолевало одно чувство – страх и только страх. Никогда не забуду эти ощущения. Очень переживал: справлюсь ли понравится мое объявление боксеров публике.

– В итоге вы стали настоящим гуру в своем деле. И у вас появилось много последователей. Знаете, сколько сейчас профессиональных боксерских конферансье?

– Ринг-анонсерів сейчас очень много. Но я стал первым, кто стал путешествовать и работать во всем мире и тем же превратил временную занятость в профессию.

– Ваши дети не думают пойти по стопам отца?

– У моего старшего сына Майкл были мысли продолжить семейный бизнес. Он попытался, но у него не особо получалось. Майкл сильно расстроился, но я его успокоил. Сказал, что лучше ему заниматься своим любимым делом – журналистикой. У каждого человека в жизни свой единственный и неповторимый путь.

– Как вы обычно тренируете голос? Пьете сырые яйца?

– Честно говоря, голос не тренирую вообще. Не пью никаких специальных жидкостей и тем более ни разу не пробовал сырые яйца. Когда приходит нужный момент, просто говорю то, что должен. И, слава Богу, это у меня пока неплохо получается.

– Свои голосовые связки успели застраховать? Для вас они как руки для боксера…

– Много лет назад действительно застраховал свои голосовые связки. Долго думал, прежде чем сделать такой шаг, поскольку страховка стоила кучу денег (смеется). Но когда ее срок истек, я не стал продолжать. Понял, что в этом нет смысла – на протяжении долгих лет мои голосовые связки меня ни разу не подводили.

Патент на фразу

– Как часто судитесь с людьми, которые используют запатентованную вами фразу let’s get ready to the rumble?

– К сожалению, такие ситуации случаются регулярно. С 1992 года я являюсь абсолютным владельцем прав на использование слогана “let’s get ready to the rumble”, который сделал меня известным. Ни разу не проиграл дело в суде, поскольку мои адвокаты работают очень хорошо. Они следят за тем, чтобы никто не смог украсть мои права на слоган и использовать его без моего ведома (смеется). Вы можете спокойно произносить эту фразу, но если вы хотите использовать ее в коммерческих целях, должны мне заплатить.

– Стоит ли ждать от вас создания каких-то других слоганов? Или в этом нет необходимости?

– Вы знаете у нас в США есть пословица: “Если ты пришел на вечеринку, танцуй только с той девушкой с которой пришел”. Я абсолютно согласен с этими словами, поэтому остаюсь верным своему слогану “let’s get ready to the rumble”.

– Боксер может выходить на ринг до 35, редко до сорока с хвостиком лет. А до скольки лет может работать ринг-анонсер?

– Мне уже 75 лет. Признаюсь честно, уже не раз подумывал, что скоро закончу свою карьеру. Иногда кажется, что пришло время отдохнуть. Работу нужно оставить в прошлом и просто наслаждаться своей жизнью. Но от подобных мыслей мне становится скучно. Каждый раз мне поступают новые интересные предложения, от которых не могу отказаться. Том, пока буду работать.

Просто факты

Майкл Баффер специализируется на работе в боксерских шоу, но его голос также звучал на автогонках NASCAR, матчах NBA и NHL, бейсбольной лиги и в многочисленных телешоу, включая известных всему миру “Симпсонов” и “Южный парк”. В 1994 году Майкл официально зарегистрировал фразу как торговую марку, а его брат, Брюс Баффер основал компанию “Buffer Enterprises”, которая уже принесла им более 400 миллионов долларов.

История фразы Lets get ready to the RUMBLE:

“Нужно было подцепить чем-то толпу, чтобы они не заснули, пока я перечисляю 15-18 судей и официальных лиц – на которых, кстати, всем плевать. Что-то типа “Джентльмены, заводите моторы”, “Пристегните ремни” … Но я поставил на слово RUMBLE. Кажется, не ошибся “.

Наталья Толюпа, Чемпион