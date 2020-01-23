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Четверг, 23 января, 2020
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Бокс

В Усика сообщили, когда состоится бой с Джошуа

Сергей СумскойНет комментариев
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Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк сообщил, что следующим соперником подопечного будет Дерек Чисора, но дата боя пока неизвестна.

«Мы близки к договоренности. Никто никуда не спешит. Все идет и решается», – сказал он.

Также он добавил, что после Чисори Усик уже может встретиться с Энтони Джошуа.

«Скорее всего, это будет так – сначала Чисора, а затем Джошуа», – приводит слова Красюка Tribuna.com.

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Тэги: Александр УсикглавноеЭнтони Джошуа
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