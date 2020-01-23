В Усика сообщили, когда состоится бой с Джошуа

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк сообщил, что следующим соперником подопечного будет Дерек Чисора, но дата боя пока неизвестна.
«Мы близки к договоренности. Никто никуда не спешит. Все
идет и решается», – сказал он.
Также он добавил, что после Чисори Усик уже может
встретиться с Энтони Джошуа.
«Скорее всего, это будет так – сначала Чисора, а затем Джошуа», – приводит слова Красюка Tribuna.com.
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