Чемпионский бой Постола отменили

Через опасный вирус в Китае отменяют все спортивные соревнования
#Постол
Источник – isport.иа.
Бой между обладателем титулов WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлосом Рамиресом и украинцем Виктором Постолом отменили.
Об этом сообщает Boxing Scene.
Поединок должен был состояться 1 февраля в китайском Хайкоу, однако там сейчас бушует новый коронавирус, от которого умерло несколько десятков человек.
“Все нормально, ведь прежде всего важна безопасность. Я больше 50 лет занимаюсь промоутерским бизнесом, но такая ситуация у меня впервые.
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Самое главное для нас – здоровье и безопасность наших бойцов, а также всех, кто работает над организацией ивента. Надеемся, что вскоре ситуация окажется под контролем. Мы ждем возможности проводить ивенты в Mission Hills Haikou в ближайшем будущем “, – отметил глава Top Rank Боб Арум.
Новую дату боя объявят в ближайшее время.
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