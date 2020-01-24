Редкач: Гарсия считает бой со мной тренировкой перед Пакьяо

Иван Редкач прокомментировал свой следующий бой
#Редкач
Источник – sport.ua.
Украинский боксер Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) улучшил свои боксерские качества перед оем с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсией (35-2, 21 КО).
Об этом рассказал сам украинский боксер.
“В прошлом бою Девон Александер считал, что он выиграл еще до боя. И это происходит с Гарсией. Он хочет бой с Мэнни Пакьяо, а меня рассматривает как тренировку.
Актуально: Редкач: Победа над Гарсией изменит мою жизнь
Но Гарсия еще ничего не выиграл. С последнего боя я внес изменения в свою работу и стал лучше как боксер. Чувствую себя готовым к этому поединку”, – отметил Редкач.
“В прошлом бою Девон Александер считал, что он выиграл еще до боя. И это происходит с Гарсией. Он хочет бой с Мэнни Пакьяо, а меня рассматривает как тренировку.
Актуально: Редкач: Победа над Гарсией изменит мою жизнь
Но Гарсия еще ничего не выиграл. С последнего боя я внес изменения в свою работу и стал лучше как боксер. Чувствую себя готовым к этому поединку”, – отметил Редкач.
Ранее, Редкач указал свой план на бой с Гарсией.
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