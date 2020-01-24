Новое на сайте

еще
Пятница, 24 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксРедкач: Гарсия считает бой со мной тренировкой перед Пакьяо
Бокс

Редкач: Гарсия считает бой со мной тренировкой перед Пакьяо

AdminНет комментариев
Добавлено

Иван Редкач прокомментировал свой следующий бой

#Редкач

Источник – sport.ua.

Украинский боксер Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) улучшил свои боксерские качества перед оем с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсией (35-2, 21 КО).

Об этом рассказал сам украинский боксер.

“В прошлом бою Девон Александер считал, что он выиграл еще до боя. И это происходит с Гарсией. Он хочет бой с Мэнни Пакьяо, а меня рассматривает как тренировку.

Актуально: Редкач: Победа над Гарсией изменит мою жизнь

Но Гарсия еще ничего не выиграл. С последнего боя я внес изменения в свою работу и стал лучше как боксер. Чувствую себя готовым к этому поединку”, – отметил Редкач.

Ранее, Редкач указал свой план на бой с Гарсией.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре × два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Постол: С нетерпением жду новую дату боя

Бой Постола и Рамиреса состоится в США

Гірн назвал дату боя Усик – Чисора

Джошуа хочет драться с Усиком на Уэмбли

Усик принял важное решение перед боем с Джошуа

Закрыть