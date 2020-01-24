Усик принял важное решение перед боем с Джошуа

Егіс Клімас прокомментировал предстоящий бой Александра Усика

#Усик #Джошуа, #Паркер

Источник – sportarena.com.

Украинский боксер Александр Усик решил не ждать до лета на бой с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и проведет весной поединок против другого соперника

Об этом заявил менеджер украинца Эгис Клімас.

Клімас подтвердил, что потенциальными соперниками украинца британец Дерек Чисора и новозеландец Джозеф Паркер.

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Если WBO отнимет у Джошуа чемпионский титул, то соперником Усика станет Паркер, который занимает второе место в рейтинге организации. В случае, если Джошуа, который сначала решил защищать титул IBF в поединке против болгарина Кубрата Пулева, договорится с WBO об отсрочке обязательной защиты пояса, украинец встретится с Чисорой.

Ранее сообщалось, что Джошуа хочет провести бой в Африке.