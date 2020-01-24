Усик принял важное решение перед боем с Джошуа

Егіс Клімас прокомментировал предстоящий бой Александра Усика
#Усик #Джошуа, #Паркер
Источник – sportarena.com.
Украинский боксер Александр Усик решил не ждать до лета на бой с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и проведет весной поединок против другого соперника
Об этом заявил менеджер украинца Эгис Клімас.
Клімас подтвердил, что потенциальными соперниками украинца британец Дерек Чисора и новозеландец Джозеф Паркер.
Актуально: Джошуа: Я буду первым, кто бросит вызов Усику
Если WBO отнимет у Джошуа чемпионский титул, то соперником Усика станет Паркер, который занимает второе место в рейтинге организации. В случае, если Джошуа, который сначала решил защищать титул IBF в поединке против болгарина Кубрата Пулева, договорится с WBO об отсрочке обязательной защиты пояса, украинец встретится с Чисорой.
Ранее сообщалось, что Джошуа хочет провести бой в Африке.