Чисора: Против Усика я должен спуститься в ад и вернуться оттуда

Чисора – о предстоящем бое с украинцем
#Усик #Чисора
Источник – Tribuna.com.
Супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) в предстоящем бою против украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) попадет в ад.
Об этом британец заявил в интервью Sky Sports.
“Тактика? Я должен спуститься в ад и вернуться оттуда”, – сказал Чисора.
“Тактика? Я должен спуститься в ад и вернуться оттуда”, – сказал Чисора.
Ранее, определилась дата боя Усик – Чисора.
Напомним, Джошуа может отказаться от боя против Усика.
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