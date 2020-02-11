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Бокс

Чисора: Против Усика я должен спуститься в ад и вернуться оттуда

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Чисора – о предстоящем бое с украинцем

#Усик #Чисора

Источник – Tribuna.com.

Супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) в предстоящем бою против украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) попадет в ад.

Об этом британец заявил в интервью Sky Sports.

“Тактика? Я должен спуститься в ад и вернуться оттуда”, – сказал Чисора.

Ранее, определилась дата боя Усик – Чисора.

Напомним, Джошуа может отказаться от боя против Усика.

Источник: champion.com.ua
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