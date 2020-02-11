Легендарный украинский боксер готовит судебный иск к Федерации

Менеджер Виктора Вихриста считает, что сейчас в Федерации бокса Украины работают популисты и дилетанты

Источник – Чемпион.

После подписания Виктором Вихристом контракта с немецкой промоутеркою компанией, ФБУ на три года дисквалифицировала личного тренера Виктора Александра Ляхового и менеджера Андрея Котельника. Ляхового отстраненно от всех видов деятельности в национальных соревнованиях любого возраста, Котельника – от всех официальных мероприятий под эгидой ФБУ.

Андрей Котельник поделился с Чемпионом своим видением этой истории.

По словам Андрея, подписание контракта с EC Boxing Promotion было личным решением Виктора.

“Очень непростая решением, – подчеркивает менеджер Вихриста. У Виктора была мечта попасть на Олимпийские игры и завоевать в Токио олимпийскую медаль. Предложение от EC Boxing Promotion поступила несколько месяцев назад. Мы летали в Германию, смотрели инфраструктуру компании. Изначально речь шла о подписании контракта после Олимпиады. Но дальше обстоятельства изменились. Первым номером сборной Украины стал Цотне Рогава, а олимпийские перспективы Виктора остались неопределенными. В этой ситуации и было принято решение подписать контракт с EC Boxing Promotion, предложение которой была максимально конкретной”.

Позицию ФБУ Котельник называет популистской. Уточняет, что в федерации у боксерской общественности есть много вопросов. Прежде всего финансовых.

“Перед Европейскими играми в Минске президент ФБУ Владимир Продивус лично пообещал победителям турнира призовые в размере 10 тысяч евро. – говорит Котельник. – Но Виктора после его победы на Европейских играх вместо выплаты призовых заставили участвовать в чемпионате Украины. Вихрист провел изнурительный турнир в столице Беларуси, у него родился сын, но ни один из этих аргументов на руководство ФБУ не действовал. Кстати, призовых за победу в Минске Виктор так и не увидел. Насколько мне известно, их не увидел ни один из наших чемпионов и призеров Европейских игр. Также было бы неплохо, если бы ФБУ рассчиталась с долгами перед боксерами и тренерами, которые принимали участие в проекте “Украинские Атаманы”. Уже несколько лет прошло, как проект закрыли, а долги еще не погашены”.

Котельник утверждает, что в последние годы действия ФБУ ассоциируются с постоянными скандалами.

“Руководство ФБУ во главе с Владимиром Продивусом никак не могут избавиться от наследия Советского Союза – “совка”, – высказывает свое мнение Андрей. – Свою “совковость” федерация демонстрирует в многочисленных решениях. Это, и позорное расставания с многолетним тренером национальной сборной Дмитрий Сосновским, и держтренером Юрием Шевчуком, и тренером молодежной сборной Олегом Малованюком. Это и безосновательное желание контролировать профессиональный бокс в Украине. Это и история с дисквалификацией Александра Ляхового. Якобы он принимал решение о переходе Вихриста в профессионалы. Тренер остается работать в Украине, занимается воспитанием молодых спортсменов. Схамениться, ребята! У нас тренеры работают за копейки, им нужно кормить свои семьи. К чему здесь такое исключительно показательное наказание? Что федерация хочет этим доказать?! Что касается меня, то вообще не понятно, на каких основаниях ФБУ может принимать такие решения. И почему нас с Александром Ляховим не пригласили на это заседание? Была бы возможность задать вопросы, посмотреть нам в глаза. Теперь я с юристами готовлю иск в суд на федерацию. Считаю, что сейчас в ФБУ работают популисты и дилетанты. И их время работы подходит к своему логическому завершению. На противовес им у нас есть меценаты, которые не разводят демагогию, а в течение многих лет реально помогают развивать украинский бокс, финансируют боксеров и тренеров. Имею в виду, прежде всего, Владислава Биндера, Кирилла Шевченко, Александр Манчака”.

Котельник уверен, что Виктор Вихрист сделал правильный выбор.

“Если Федерация бокса Украины так переживает за своих боксеров, почему не выполняются обещания? – спрашивает экс-чемпион мира WBA. – Почему ФБУ не удерживает боксеров? Все же просто: подписываете контракты с ребятами, достойно содержите их и в этом случае не переживаете, что боксер пойдет, ведь все отношения регламентированы контрактом. По факту же у боксеров сборной есть минимальная поддержка со стороны государства, на которую невозможно содержать семью. Дополнительной помощи от ФБУ нет. Поэтому каждый боксер выбирает собственный путь. Кто имеет право его за это осуждать? Уверен, что Виктор сделал правильный выбор”.

Напомним, местные чиновники в Кременчуге стремятся отобрать у Виктора Вихраста служебную квартиру, поскольку тот перешел в профессионалы.

Максим Розенко, Чемпион