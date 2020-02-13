Дисквалификация Редкача за укус Гарсии сокращена

В Атлетической комиссии штата Нью-Йорк приняли решение уменьшить
дисквалификацию украинского боксера Ивана Редкача за укус Дэнни Гарсии в плечо
во время боя 25 января, передает Boxing Scene.
Теперь лицензию Редкача восстановят через полгода, а не через
год. Также украинцу выплатят гонорар за поединок с Гарсией, который он проиграл
единогласным решением судей.
Напомним, Редкачу также нужно заплатить штраф в размере 10
тысяч долларов.
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