Дисквалификация Редкача за укус Гарсии сокращена

В Атлетической комиссии штата Нью-Йорк приняли решение уменьшить дисквалификацию украинского боксера Ивана Редкача за укус Дэнни Гарсии в плечо во время боя 25 января, передает Boxing Scene.

Теперь лицензию Редкача восстановят через полгода, а не через год. Также украинцу выплатят гонорар за поединок с Гарсией, который он проиграл единогласным решением судей.

Напомним, Редкачу также нужно заплатить штраф в размере 10 тысяч долларов.