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Бокс

Дисквалификация Редкача за укус Гарсии сокращена

Сергей СумскойНет комментариев
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В Атлетической комиссии штата Нью-Йорк приняли решение уменьшить дисквалификацию украинского боксера Ивана Редкача за укус Дэнни Гарсии в плечо во время боя 25 января, передает Boxing Scene.

Теперь лицензию Редкача восстановят через полгода, а не через год. Также украинцу выплатят гонорар за поединок с Гарсией, который он проиграл единогласным решением судей.

Напомним, Редкачу также нужно заплатить штраф в размере 10 тысяч долларов.

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Тэги: Иван Редкач
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