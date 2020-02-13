В США сократили дисквалификацию Редкача

Иван Редкач не сможет боксировать в течение шести месяцев

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Источник – ua.tribuna.com.

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк уменьшила дисквалификацию украинскому боксеру Ивану Редкачу за укус Дэнни Гарсии в плечо во время боя.

Об этом сообщает Boxing Scene.

Теперь лицензия Редкача приостановлена на полгода, а не на год. Также украинец получит свой гонорар за поединок с Гарсией.

Редкач заплатит 10 тысяч долларов штрафа.

Напомним, Гарсия в 12 раундах уничтожил Редкача и стал претендентом на пояс WBC.

Ранее сообщалось, что WBC не будет наказывать Редкача за укус Гарсии.