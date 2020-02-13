В США сократили дисквалификацию Редкача

Иван Редкач не сможет боксировать в течение шести месяцев
#Редкач, #бокс
Источник – ua.tribuna.com.
Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк уменьшила дисквалификацию украинскому боксеру Ивану Редкачу за укус Дэнни Гарсии в плечо во время боя.
Об этом сообщает Boxing Scene.
Теперь лицензия Редкача приостановлена на полгода, а не на год. Также украинец получит свой гонорар за поединок с Гарсией.
Редкач заплатит 10 тысяч долларов штрафа.
Напомним, Гарсия в 12 раундах уничтожил Редкача и стал претендентом на пояс WBC.
Ранее сообщалось, что WBC не будет наказывать Редкача за укус Гарсии.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: