Гірн назвал дату боя Усик – Чисора

Эдди Гірн прокомментировал бой Усик – Чисора
#Усик #Чисора
Источник – ua.tribuna.com.
Промоутер Эдди Гірн назвал предварительную дату боя украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).
Об этом рассказал сам промоутер.
“Бой Усика и Чисоры на О2 Arena в Лондоне находится в разработке на 23 мая.
Опять же, этот бой согласован, и мы только заканчиваем организационные моменты”, – отметил Гірн.
“Бой Усика и Чисоры на О2 Arena в Лондоне находится в разработке на 23 мая.
Опять же, этот бой согласован, и мы только заканчиваем организационные моменты”, – отметил Гірн.
Ранее, промоутер Усика объяснил перенос боя с Чисорой.
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