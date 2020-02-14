Гірн назвал дату боя Усик – Чисора

Эдди Гірн прокомментировал бой Усик – Чисора

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Источник – ua.tribuna.com.

Промоутер Эдди Гірн назвал предварительную дату боя украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).

Об этом рассказал сам промоутер.

“Бой Усика и Чисоры на О2 Arena в Лондоне находится в разработке на 23 мая.

Опять же, этот бой согласован, и мы только заканчиваем организационные моменты”, – отметил Гірн.