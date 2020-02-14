Кличко: Желаю Джошуа объединить пояса супертяжелого веса

Владимир Кличко прокомментировал следующий бой Энтони Джошуа

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Источник – sport.ua.

Экс-чемпион мира Владимир Кличко хочет, чтобы Энтони Джошуа объединил пояса в супертяжелом весе.

Об этом рассказал украинский боксер.

“Энтони вернулся в свою форму, он восстановился после поражения от Руиса. Уже к концу года он может объединить все пояса супертяжелого веса. Могу сказать, что я ему этого желаю.

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Джошуа – отличный боксер, а также хороший парень, который здорово представляет супертяжелый вес бокса. Несмотря на то, что мы были соперниками, я могу назвать его другом”, – рассказал Кличко.

Ранее сообщалось, что Кличко хочет устроить реванш с Фьюри.