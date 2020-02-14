В Украине появилась новая промоутерская компания Top Boxing Generation

В 2020 году компания планирует провести 8 боксерских шоу в разных городах Украины

Источник – Чемпион.

В минувшую субботу в столичном КВЦ “Парковый” чемпион мира WBA в флайвейтѕ (до 50,8 кг) Артем Далакян провел четвертую защиту своего титула. Бои Артема традиционно организовывает его компания Union Boxing Promotion.

В рамках боксерского шоу был проведен турнир “Чемпион только один”, организацией которого занималась молодая компания Top Boxing Generation. В этом турнире 8 боксеров соревновались за звание чемпиона в полусреднем весе (до 66, 7 кг). Как так получилось и ждать продолжения мы выясняли в беседе с генеральным директором Top Boxing Generation Владом Елисеевым и координатором проекта, вице-президентом Лиги профессионального бокса Украины Алиной Шатерниковой.

Бокс с коктельной вечеринкой

“Сначала мы проводили небольшие турниры под эгидой Eliseev Boxing Team, – вспоминает Влад. – Со временем это переросло в более мощный проект Top Boxing Generation (TBG). Считаю, что 8 февраля зрители увидели отличный старт серии. В этом году мы планируем организовать 5 турниров такого формата в разных городах Украины. Чтобы выявить лучших проспектов в других весовых категориях. А к напівсередної веса еще обязательно вернемся. Белинский (победитель турнира – прим. Ред.) доказал свое право “проспекта”. Но у них остался нерешенный вопрос с Судоплатовым. Думаю, мы сможем организовать этот бой позже. И вообще в этой весовой категории много хороших ребят. Поэтому с нее и стартовали”.

“Первое событие Top Boxing Generation состоялось 10 августа 2019 в концерт-холле Caribbean Club, – уточняет Алина Шатерникова. – Возникла идея объединить людей, которые любят “тусить” в клубах в августовскую жару, и фанов бокса в одном месте на одном событии – вечере бокса с коктейльной вечеринкой. Нам это удалось. Был sold out, молодых боксеров пришли поддержать наши звезды бокса – Василий Ломаченко со своим отцом Анатолием Николаевичем, Сергей Дзинзирук, Виктор Постол, Вячеслав Сенченко. Телеканал XSport выступил телевизионным партнером. Трансляция была в прямом эфире и финальные показатели трансляции порадовали и нас, как организаторов, и партнеров”.

Шатерникова уверена, что Top Boxing Generation имеет неплохие перспективы занять свою нишу, так как стратегия компании отличается от работы других основных игроков этого рынка.

“Все именитые промоутерские компании в Украине концентрируются на проведении масштабных ивентов в нескольких крупных городах Украины, – уверяет Алина. – Мы уважаем каждую из компаний, однако есть ощущение, что регионы обделены подобными праздниками бокса. Например, Чернигов, откуда родом уже популярный боксер Дмитрий Митрофанов. Здесь еще не было проведено ни одного вечера профессионального бокса, хотя местные фаны с нетерпением этого ждут. Одна из задач TBG – проведение соревнований по профессиональному боксу в регионах. За первую задачу – профбокс в регионы – мы также даем возможность боксерам из регионов показать свое мастерство на профессиональном ринге. Мы уже заручились поддержкой TV-партнера, ведь профбокс не может быть успешен без ТV. Поэтому задача номер один – заключение долгосрочного партнерства с одним из телеканалов. Надеюсь, совсем скоро мы об этом объявим. Еще одной особенностью нашей компании является популяризация национального пояса чемпиона – чемпиона Украины”.

8 турниров в 2020 году

Стратегической задачей для Top Boxing Generation, по мнению Влада Елисеева, будет выращивание топ-боксеров.

“Мы должны оправдывать название нашей компании, – утверждает Елисеев. – Рассчитываем прийти к этому благодаря грамотной селекционной работе. Всего в 2020 году планируем провести 8 боксерских шоу. ТВG – это компания, которая готова к любому виду сотрудничества. Мы планируем и копромоушн (когда две или более промоутерских компаний проводят боксерский вечер – прим. Ред.), И организацию собственных шоу”.

Шатерникова убеждена, что профессиональный бокс в Украине может стать успешным коммерческим продуктом

“Любой вид спорта может быть успешным, если проводить не просто соревнования, а делать спортивное шоу, где в первую очередь учитываются интересы зрителей, – считает экс-чемпионка мира. – Зритель – как в зале, так и на TV – главный потребитель продукта. Организатор ивентов должен целенаправленно изучать рынок спортивной аудитории и придумывать разные фишки, чтобы зритель с удовольствием ходил на спорт. Профессиональный бокс – популярный вид спорта, его любят, он имеет стабильно высокие телерейтинги в Украине. Однако стандарты TV постоянно меняются, и за этим нужно пристально следить. И отвечать высоким стандартам. Не ждите успеха, если делаете ТV-продакшн, сэкономив на свете и декорации зала. Когда каждая деталь боксерского ивента организована перфектно, тогда и зрители покупают билеты, и телевизионные рейтинги на высоте. И для бренда-партнера – хороший результат взаимодействия. TBG – не олдскульна компания, мы очень динамичны, постоянно изучаем потребителя бокса и медийный рынок. Верим, что сможем сделать наш продукт коммерчески успешным”.

Максим Розенко, Чемпион