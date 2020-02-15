Гірн: Смит не вышел из переговоров с Альваресом

Британец лишь отказался от первоначального предложения
#Гірн, #Смит #Альварес
Источник – Чемпион.
Британский чемпион WBA во втором среднем весе Каллум Смит (26-0, 19 КО) не прекращал переговоры о поединке с чемпион WBC и WBA в среднем весе мексиканецем Саулем Альваресом (52-1-2, 35 КО).
Об этом заявил Эдди Гірн.
“Мы отказались от первоначального предложения, но это не означает, что мы вышли из переговоров. Смит хочет драться с Альваресом. И если бы предложение было достойным, мы бы сразу же согласились и ухватились за свой шанс”, – заверил Гірн.