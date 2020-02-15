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Бокс

Гірн: Смит не вышел из переговоров с Альваресом

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Британец лишь отказался от первоначального предложения

#Гірн, #Смит #Альварес

Источник – Чемпион.

Британский чемпион WBA во втором среднем весе Каллум Смит (26-0, 19 КО) не прекращал переговоры о поединке с чемпион WBC и WBA в среднем весе мексиканецем Саулем Альваресом (52-1-2, 35 КО).

Об этом заявил Эдди Гірн.

“Мы отказались от первоначального предложения, но это не означает, что мы вышли из переговоров. Смит хочет драться с Альваресом. И если бы предложение было достойным, мы бы сразу же согласились и ухватились за свой шанс”, – заверил Гірн.

Напомним, Гірн назвал дату боя Усик – Чисора.

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Ранее, промоутер Усика объяснил перенос боя с Чисорой.

Источник: champion.com.ua
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