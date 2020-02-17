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Бокс

Уайлдер – Фьюри: Владимир Кличко дал прогноз на бой-реванш

Сергей СумскойНет комментариев
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко перед боем-реваншем между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри заявил, что будет равный бой.

«Я боролся с Фьюри и спаррингировал с Уайлдером, так что я знаю, каково это – встречаться с обоими парнями на ринге. Фьюри действительно неуклюж из-за его габаритов и способа передвижения. Он очень подвижен для своих размеров.

Уайлдер совсем другой. Они имеют разные стили, разные бэкграунды и будут иметь разный вес. Их стили нельзя сравнивать. Они просто очень разные», – приводит слова Кличко Mirror

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Также он добавил, что необходимо объединить титулы в хэвивейте, чтобы узнать сильнейшего. При этом он хотел бы, чтобы лучшим в весовой категории был Джошуа.

Напомним, реванш запланирован на 22 февраля. Бой пройдет в Лас-Вегасе.

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Тэги: Владимир КличкоДеонтей УайлдерТайсон Фьюри
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