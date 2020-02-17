Уайлдер – Фьюри: Владимир Кличко дал прогноз на бой-реванш

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко перед
боем-реваншем между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри заявил, что будет равный
бой.
«Я боролся с Фьюри и спаррингировал с Уайлдером, так что я
знаю, каково это – встречаться с обоими парнями на ринге. Фьюри действительно
неуклюж из-за его габаритов и способа передвижения. Он очень подвижен для своих
размеров.
Уайлдер совсем другой. Они имеют разные стили, разные
бэкграунды и будут иметь разный вес. Их стили нельзя сравнивать. Они просто
очень разные», – приводит слова Кличко Mirror