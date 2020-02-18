Джошуа: Готовлюсь к бою против Пулева и к поединку с Усиком

Боксер Энтони Джошуа в любом случае проведет поединок с украинцем Александром Усиком.
Об этом британец заявил в интервью Sky Sports.
“Я готовлюсь к бою в июне, настроен на это. Соперником будет Пулев. Тем временем Усик сразится с Чисорой. Пока что все идет по такому плану.
Но дальше я знаю, что в любом случае будет мой бой с Усиком, и я к этому готовлюсь. Разумно уже начинать готовиться, изучать. Я хочу драться 2-3 раза в год, и это дает мне возможность хорошо планировать подготовку к любому сопернику”, – отметил Джошуа.