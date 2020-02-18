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Бокс

Джошуа: Готовлюсь к бою против Пулева и к поединку с Усиком

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Британец ждет возможности сразиться с украинцем

#Джошуа, #Усик

Источник – sport.ua.

Боксер Энтони Джошуа в любом случае проведет поединок с украинцем Александром Усиком.

Об этом британец заявил в интервью Sky Sports.

“Я готовлюсь к бою в июне, настроен на это. Соперником будет Пулев. Тем временем Усик сразится с Чисорой. Пока что все идет по такому плану.

Но дальше я знаю, что в любом случае будет мой бой с Усиком, и я к этому готовлюсь. Разумно уже начинать готовиться, изучать. Я хочу драться 2-3 раза в год, и это дает мне возможность хорошо планировать подготовку к любому сопернику”, – отметил Джошуа.

Ранее, Гірн назвал дату боя Усик – Чисора.

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Напомним, промоутер Усика объяснил перенос боя с Чисорой.

Источник: champion.com.ua
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