Лопес получит рекордный гонорар за бой с Ломаченко

… Мегафайт состоится 30 мая в Нью-Йорке.

Источник – Чемпион.

За бой против Василия Ломаченко Теофімо Лопес получит рекордный гонорар в своей профессиональной боксерской карьере.

Об этом сообщает Mixsport.pro

Выход в ринг против украинца принесет Лопесу 2,5 миллиона долларов. Ломаченко, которому накануне исполнилось 32 года, получит 4,5 миллиона долларов.

Объединительный поединок Ломаченко – Лопес предварительно состоится 30 мая в Нью-Йорке на легендарной 20-тысячной арене Мэдисон-сквер-гарден.

Напомним, Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Теофімо Лопес – чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).

На кону боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира. Среди украинцев абсолютным чемпионом мира был только Александр Усик, который выиграл этот титул в крузервейті, когда победил россиянина Мурата Гассиева в Москве 21 июля 2018 года.