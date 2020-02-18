Лопес получит рекордный гонорар за бой с Ломаченко

Напомним, Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Теофімо Лопес – чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).
На кону боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира. Среди украинцев абсолютным чемпионом мира был только Александр Усик, который выиграл этот титул в крузервейті, когда победил россиянина Мурата Гассиева в Москве 21 июля 2018 года.