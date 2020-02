Альверес готов провести третий бой против Головкина

Сауль Альварес может в сентябре драться с Геннадием Головкиным

Источник – Чемпион.

Чемпион WBA Super в среднем дивизионе Сауль Альварес готов еще раз выйти на ринг против чемпиона IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина.

Об этом сообщил Майк Коппінджер.

Канело настаивает, чтобы бой прошел в рамках суперсреднем веса. Интерес также проявляет стриминг-платформа DAZN, которая транслирует поединки с участием обоих боксеров.

Головкин и Альварес дважды встречались в ринге. В первой бою была зафиксирована ничья, во втором Сауль победил решением судей.

