Бой с участием Ломаченко признали самым драматичным в 2019 году

Бой Ломаченко – Кэмпбелл был самым драматичным

#Ломаченко

Источник – Экспрессо.

WBC признала противостояние Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла самым драматичным поединком 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

31 августа 2019-го года Ломаченко и Кэмпбелл встречались в Лондоне на арене O2. Боксеры спорили за титулы чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации), принадлежащие украинцу, а также вакантный пояс WBC (Всемирного боксерского совета).

В 11-м раунде Ломаченко отправил соперника в нокдаун и одержал победу решением судей. В том поединке украинец завоевал вакантный пояс чемпиона WBC.

Организация признала противостояние боксеров самым драматичным поединком 2019 года.

Просмотреть это сообщение в Instagram

The fight between Lomachenko and Campbell began with caution and prudent study from both. Campbell tried to set the tone, by connecting with some stiff solid punches. But Lomachenko did not allow him to dominate. While Lomachenko attacked with accurate blows to the body and head, Campbell tried to defend himself, sometimes with success, and other times…less so. In the second half of the fight, Lomachenko was near to knocking out Campbell, who survived thanks to his skills and resistance gleaned from solid physical preparation. The eleventh had round Campbell sagging as Lomanchenko buckled him with some massive body punches. Congratulations #lomachenkocampbell🇺🇦🇬🇧 WBC Dramatic Fight of the Year! #WBC #bestofwbc19

Сообщение, распространенный World Boxing Council (@wbcboxing) 21 Фев 2020 г. в 4:35 PST