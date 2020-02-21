Уайлдер – Фьюри: превью, трансляция, прогноз

Приближается бой-реванш в королевском дивизионе. Ночью с субботы на неделю Деонтай Уайлдер будет защищать титул чемпиона мира по версии WBC, а его противником станет бывший соперник Владимира Кличко Тайсон Фьюри. Какой боксер впервые проиграет? Или, может быть, руки обоих боксеров снова поднимет судья?

После первого боя

Прошло больше года с момента первого поединка между боксерами. Ранее они в ринге встречались 1 декабря 2018 года. До этого боя вряд ли кто-либо делал ставку на Фьюри, потому что он вернулся в большой бокс после долгого перерыва, вызванного борьбой с депрессией. Примерно за месяц до боя-реванша появилась автобиография “Короля цыган”, в которой он рассказывает о своих проблемах.

Можно сделать вывод, что результат этого боя порадовал обоих боксеров. Напоминаем, что тогда судьи увидели ничью. Бой был достоин звания чемпионского, они оба работали на максимуме. За 11 раундов Фьюри был чуть лучше, но в последней трехминутке американец своим ударом отправил соперника в нокдаун. Британцу удалось встать в последнюю секунду. Благодаря нокдауну “Бронзовый бомбардировщик” получил двухочковое преимущество в 12-м раунде и, видимо, это спасло его от поражения. После окончательного вердикта судья поднял руки обоих боксеров, сигнализируя ничью. С тех пор стало известно, что бой-реванш – это вопрос времени.

Раскрутка в медиа поединка-реванша продолжалась долгое время, но в последние недели они оба значительно ускорили темп, не щадя слов и не сдерживаясь. Интересно, что боксеры не будут встречаться друг с другом во время официальной церемонии взвешивания, такое решение приняла Государственная комиссия Невады (NSAC). Решение было вызвано событием последней пресс-конференции, где боксеры долгое время агрессивно смотрели друг другу в глаза. В течение пяти минут они не уступали. В итоге дошло до стычки.

Longest staredown in the history of staredowns? And it somehow got better with each second? pic.twitter.com/aFcyuwiswo — Ariel Helwani (@arielhelwani) February 19, 2020

Свой стиль

Напомним, что Тайсон Фьюри является бывшим чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF. «Цыганский король» стал первым, кто победил Владимира Кличку после более чем десяти лет доминирования украинца. Уже тогда было ясно, что британец безумно позитивно настроен. Он делал самые известные выходки на пресс-конференциях, когда переоделся в костюм Бэтмена, были также вокальные выступления.

Таким образом, Фьюри получил много сочувствия и все больше поклонников. После того, как он был на вершине, многие факторы способствовали его впадению в депрессию. После шокирующей попытки самоубийства ему удалось вернуться к тренировкам, потеряв более 50 килограммов и, что самое важное, снова выйти в ринг. Победа над Сеферимом и Пианетой позволила ему снова бороться за пояс чемпиона мира, только с Уайлдером. Позже он имел дело с Томом Шарцем и Отто Валиным.

“Король цыган” снова спорным образом пытался спровоцировать Уайлдера. К необычным диалогам относится недавний разговор Уайлдера с “Цыганским королем”. “Бронзовый бомбардировщик” дал понять противнику, что он имеет дело с тяжеловесом номер один в мире.

– Ты номер три! Фьюри ответил ему.

– Кто первый? – спросил Уайлдер.

– Я, – сказал британец.

– А номер два?

– Твоя мать, – сказал британец.

Этот ответ не провоцировал американца, но было очевидно, что в его глазах горел огонь.

Следует помнить, что заявления – это всего лишь медиа-игра, которая подпитывает дуэль зрителей. Неудивительно, что боксеры ведут себя так, потому что благодаря этому миллионы зрителей смотрят на их поединки и тем самым боксеры зарабатывают больше денег. В глубине души Фьюри знает, что перед ним стоит чрезвычайно сложная задача, и он не пренебрегает действующим чемпионом. – Уайлдер неудобный соперник. Он наносит ущерб своей правой рукой, но его левая прямая недооценена. Я узнал об этом в первом бою, когда он меня ударил, – рассказал 31-летний боксер.

Многие утверждают, что “бомбардировщик” является самым ярким боксером-тяжеловесом в истории. Однако Тайсон Фьюри думает иначе. – Я почувствовал его силу, но все было не так плохо, он не так сильно бил. Это, конечно, не самый мощный ноукатер в истории. Я не думаю, что он бил сильнее, чем Владимир Кличко, – сказал он.

Кто почувствует первый вкус неудачи?

Благодаря тому, что первой бой Уайлдера и Фьюри закончился ничьей, они оба не потерпели поражения. Есть много признаков того, что в субботу вечером в Лас-Вегасе один из боксеров покинет ринг побежденным.

Зрителям, которые будут смотреть за поединком, наверняка скучать не придется. На ринге также будет провокация, которая еще больше оживит представление.

По общему признанию, Уайлдер не будет активным на старте. – Я буду терпеливым, в первом бою это была поездка на Ламборджини, сейчас я буду сидеть в Роллс-Ройсе, – объявляет он.

Прогноз

Мнения экспертов разделились, чаще всего прогнозируется, что если бой продлится всю дистанцию, “цыганский король” победит. Многие также говорят, что “Бомбардировщик” все-таки нокаутирует соперника во втором бою. Букмекеры также не видят явного фаворита – 1.85 на Уайлдера, Фьюри – 1.97. Снова будет ничья – 24.

Трансляция

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