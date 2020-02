Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри: Как это было

Источник – Чемпион.

Деонтей Уайлдер (США) – Тайсон Фьюри (Великобритания) Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе Организация WBC 06:30. 23 февраля, 2020 год ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

ВСЕ! Бой завершен! Рефери завершил поединок! Тайсон Фьюри чемпион WBC!

AND. THE. NEW!@Tyson_Fury stops Deontay Wilder in the 7th round is now the WBC and Lineal Heavyweight champion of the world, and the one true king. #WilderFury2 pic.twitter.com/0Zeu98wRPG — Top Rank Boxing (@trboxing) February 23, 2020

6-й раунд: Выдержал этот раунд Уайлдер! Немного уменьшилась скорость и активность Фьюри, но его доминирование продолжилось. Только чудо может принести победу Деонтею в этом бою!

5-й раунд: Уайлдер снова упал. Это второй нокдаун! Домінює британец. Уайлдер почему-то совсем не использует свою правую. Возможно у него травма.

4-й раунд: Фьюри не останавливается! Проводит атаку за атакой. Сейчас кажется, что англичанин на голову выше.

3-й раунд: Уайлдер в нокдауне! Тайсон провел невероятную атаку и американец оказался на полу! Еле еле Деонтей завершил этот бой. Даже во вторых он упал, однако уже без нокдауна.

2-й раунд: Очень заряженные бойцы на этот поединок. Уайлдер провел чуть больше удачных атак. В конце Фьюри напал на Деонтея после гонга.

1-й раунд: Решили не просиживаться бойцы, а сразу много атаковали. Фьюри больше попадал и этот раунд должен идти в его актив.

Бой начат!

Уайлдер вышел в ярком костюме и маске с подсветкой.

Okay Deontay Smoke and D I see y’all on the black history black excellence tip!! 🔥🔥🔥🔥🔥 #WilderFury2 pic.twitter.com/9k4E0WJkrE — Negrotiator 📱💵💸 (@1EntreProNegro) February 23, 2020

Теперь очередь Деонтея Уайлдера.

“Цыганского короля” несли по арене женщины.

Fit for a king.#WilderFury2 starts NOW on ESPN+ PPV! ORDER ➡️ https://t.co/88CHk2Ke0N pic.twitter.com/nzuPRxvNJ6 — Top Rank Boxing (@trboxing) February 23, 2020

Тайсон Фьюри в королевской мантии выходит на ринг!

Совсем скоро поединки должны начаться!

You know what’s about to start …#WilderFury2 ESPN+ PPV: https://t.co/88CHk2Ke0N pic.twitter.com/vuYm9XKM2I — Top Rank Boxing (@trboxing) February 23, 2020

Прозвучали гимны Великобритании и США.

Всемирный боксерский совет решил почтить одних из величайших тяжеловесов в истории: Эвандера Холифилда, Леннокса Льюиса и Майка Тайсона.

Чарльз Мартин нокаутировал Джеральда Вашингтона в шестом раунде! Дальше нас ждет Уайлдер – Фьюри.

Уайлдер и Фьюри уже готовы к поединку!

WILDER. FURY. SOON 🔥 Stream #WilderFury2 on ESPN+ ▶️ https://t.co/6ELWRZMz63 pic.twitter.com/iZ7bQDTT0u — SportsCenter (@SportsCenter) February 23, 2020

Известный блогер Джейк Поул сделал свой прогноз на бой.

.@jakepaul is taking Wilder by KO in Round 8, but with a twist. Last call, who we taking?? #WilderFury2 pic.twitter.com/2Fb2f2tznn — Top Rank Boxing (@trboxing) February 23, 2020

Перед главным поединком вечера остался последний бой андеркату. Чарльз Мартин против Джеральда Вашингтона.

Чемпион WBO в первом полулегком весе Эмануэль Наваррете без особых проблем справился с Джео Сантісомой. Технический нокаут в 11-м раунде.

Who’s got next? #AndStill@vaqueronavarre1 | #WilderFury2 pic.twitter.com/U2GwU1Rys0 — Top Rank Boxing (@trboxing) February 23, 2020

Американец Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 KO) будет защищать титул WBC в супертяжелом весе в поединке против британца Тайсона Фьюри (29-0-1, 21 KO).

Бой состоится в ночь с 22 на 23 февраля, на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе.

Ориентировочное начало поединка в 6:00 по киевскому времени.

Чемпион проведет для вас текстовую трансляцию онлайн, начиная с 6:00.

