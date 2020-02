Фьюри уничтожил Уайлдера и стал чемпионом мира WBC

Источник – Чемпион.

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 KO) победил Деонтея Уайлдера (42-0-1, 41 KO) техническим нокаутом в 7 раунде чемпионского боя WBC.

Бой прошел под тотальное доминирование британца. Американец дважды побывал в нокдауне и победа Фьюри была лишь делом времени.

#furyvswilder2 – TYSON FURY HAS DONE IT!!! He TKO’d Wilder and became the new WBC champion. pic.twitter.com/wg1H1pJpIY

— Nureso News (@NuresoNews) February 23, 2020