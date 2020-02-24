Отец Фьюри: Хочу, чтобы Тайсон завязал с боксом

Джон Фьюри считает, что его сын уже всем все доказал

#Фьюри, #Уайлдер

Источник – sport.ua.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 KO) должен заканчивать с боксом после победы над Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 KO).

Об этом отец боксера Джон Фьюри заявил в интервью Metro.

“Хочу, чтобы мой сын немедленно завершил карьеру, он уже всем все доказал.

Это была тяжелая битва для него. Тайсон сделал достаточно. Я хочу, чтобы он завязал с боксом. Думаю, что в глубине души у него есть такая мысль. Он больше ничего не может сделать, этого достаточно. Тайсон отдал себя всего.

Честно говоря, до сих пор иногда могу ущипнуть себя, поскольку два года назад Тайсон был практически в безнадежном положении. Он был на таком дне, что я даже не думал, что Тайсон когда-нибудь вернется. Но выключатель то включался, то выключался, и вот мы здесь.

Это были темные времена. Тайсон напивался до смерти, чтобы убежать от реальности, и ведрами ел всякую дрянь. И он делал все это у меня на глазах.

Когда ваш сын перестает заботиться о том, что вы думаете о нем как отец, наступает время волноваться”, – заявил Джон Фьюри.