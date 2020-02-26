Уайлдер назвал странную причину поражения в бою против Фьюри

Американец считает, что всему виной стал тяжелый костюм, в котором он выходил в ринг

#Уайлдер, #Фьюри

Источник – sport.ua.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 KO) потерпел поражение в бою против с Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 KO) в связи с тяжелым костюмом, в котором он выходил в ринг.

Об этом американец заявил в интервью Yahoo Sports.

“Наряд, в котором я выходил в ринг, не причиняло мне дискомфорта, но факт заключается в том, что моя форма была слишком тяжелой для меня. Я не чувствовал ног с начала боя. В третьем раунде мои ноги были полностью убиты.

Я смог впервые надеть костюм прошлой ночью, но я не думал, что это будет так трудно. Он весил более 18 кг со шлемом и всеми батареями. Я хотел отдать дань Месяцу черной истории. Хотел, чтобы это выглядело хорошо, и я считаю, что поставил это выше всего остального”, – сказал Уайлдер.

Напомним, в ночь с 22 на 23 февраля в Лас-Вегасе британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри уничтожил в реванше американца Деонтея Уайлдера и отобрал у него чемпионские пояса по версии WBC и The Ring.