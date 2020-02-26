Уайлдер уволит своего тренера

Деонтей Уайлдер прокомментировал дальнейшую судьбу своего тренера

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Источник – isport.ua.

Экс-чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер огорчен решением тренера Марка Бреланд, который выбросил полотенце во втором бою против Тайсона Фьюри.

Об этом рассказал сам американский боксер.

“Я расстроен Марком. Дело не в эмоциях. Мы обсуждали такую ситуацию еще много лет назад. Я говорил своей команде никогда и ни за что, ни при каких условиях не выбрасывать полотенце. Это не мой метод. У меня было еще пять раундов, и неважно как бой выглядел со стороны, я еще был на ногах. Я понимаю, что он хотел как лучше, но это моя жизнь и моя карьера. Он должен принимать мои правила. Я всегда говорил, что я воин и лидер. Я готов уничтожить своего оппонента и готов принять то же самое в ответ. Я хочу пойти только на щите”, – рассказал Уайлдер.

Напомним, в ночь с 22 на 23 февраля в Лас-Вегасе британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри уничтожил в реванше американца Деонтея Уайлдера и отобрал у него чемпионские пояса по версии WBC и The Ring.