Уайлдер – Фьюри: Боб Арум рассказал, где пройдет третий бой

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что третий бой между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) пройдет в США.
Поединок должна принять арена «Мэдисон-сквэр-гарден».
«Выручка с входных билетов приближается к 17 млн долларов.
Сто процентов, что третий бой Фьюри и Уайлдера пройдет в Америке.
«Мэдисон-сквэр-гарден» прекрасно подходит», – приводит слова Арума WBN.
Также он добавил, что третий бой состоится летом.
«Согласно контракту, реванш возможен в середине июля», – добавил
промоутер.
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