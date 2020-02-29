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Бокс

Уайлдер – Фьюри: Боб Арум рассказал, где пройдет третий бой

Сергей СумскойНет комментариев
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что третий бой между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) пройдет в США.

Поединок должна принять арена «Мэдисон-сквэр-гарден».

«Выручка с входных билетов приближается к 17 млн долларов. Сто процентов, что третий бой Фьюри и Уайлдера пройдет в Америке. «Мэдисон-сквэр-гарден» прекрасно подходит», – приводит слова Арума WBN.

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Также он добавил, что третий бой состоится летом.

«Согласно контракту, реванш возможен в середине июля», – добавил промоутер.

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Тэги: Боб АрумДеонтей УайлдерТайсон Фьюри
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