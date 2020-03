Джошуа и Пулев сразятся на стадионе Тоттенхэма

Бой за пояса чемпиона мира в супертяжелом весе пройдет 20 июня в Лондоне

#Джошуа, #Пулев

Источник – Чемпион.

Британец Энтони Джошуа (23-1, 21 KO) будет защищать свои титулы чемпиона мира в супертяжелом весе против болгарского боксера Кубрата Пулева (28-1, 14 KO) 20 июня в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

О поединке официально объявил JD.

🥊𝟦 titles on the line. Back on UK soil 🇬🇧 our man @anthonyfjoshua returns to battle on June 20th.

Drop your #JoshuaPulev predictions below 👇#RoadtoUndisputed #jdofficial pic.twitter.com/jbhgwN8JQC

— JD (@JDOfficial) March 2, 2020