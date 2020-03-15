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Бокс

Бой Ломаченко – Лопес может быть перенесен через коронавирус

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Источник – Чемпион.

Бой за абсолютное чемпионство в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) может быть перенесен через коронавирус.

Об этом сообщил известный инсайдер Майк Коппінджер, который процитировал руководителя промоутерской компании Top Rank Боба Арума.

“Арена Madison Square Garden собиралась дать большую гарантию, чтобы создать этот бой. Если не будет зрителей, то это предложение станет неактуальной. В таком случае мы ничего не сможем сделать, разве что объяснить бойцам ситуацию, что сложилась”.

Напомним, Ломаченко подтвердил дату своего следующего боя.

Источник: champion.com.ua
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