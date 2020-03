Арум решил перенести поединок Ломаченко и Лопеса

Объединительный бой планировался на 30 мая в Нью-Йорке

Источник – Чемпион.

Промоутер бокса Боб Арум готов перенести бой между чемпионом мира Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и американцем Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) перенести на другую дату.

Об этом инсайдер Лэнс Пагмайер написал в Twitter.

Bob Arum tells me Naoya Inoue will remain in Japan and stay in shape following the postponement of his April 25 bout, adding @VasylLomachenko has returned home to Ukraine amid the uncertainty over his likely delayed May 30 bout against @TeofimoLopez.

— Lance Pugmire (@pugboxing) March 18, 2020