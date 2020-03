Фьюри: Мойте руки бездомные

Тайсон Фьюри прокомментировал пандемию коронавирус

#Фьюри, #бокс, #коронавирус

Источник – Чемпион.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри призвал всех следить за своим здоровьем во время пандемии коронавирус.

Об этом он сообщил в Іnstagram.

Британец опубликовал фотографию, на которой было написано: Мойте свои руки, бездомные.

Remember to keep washing your hands all the to stop spreading germs 🦠, stay hydrated @wowhydrate get your vitamins in and stay positive guys. God bless 🙏🏻

Публикация вот Tyson Fury (@gypsyking101) 19 Мар 2020 в 11:23 PDT