Фьюри: Мойте руки бездомные

Тайсон Фьюри прокомментировал пандемию коронавирус
#Фьюри, #бокс, #коронавирус
Источник – Чемпион.
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри призвал всех следить за своим здоровьем во время пандемии коронавирус.
Об этом он сообщил в Іnstagram.
Британец опубликовал фотографию, на которой было написано: Мойте свои руки, бездомные.
“Не забывайте мыть руки, чтобы избежать распространения микробов. Пейте воду, принимайте витамины и оставайтесь позитивными, ребята. Будьте здоровы”, – написал боксер.
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Remember to keep washing your hands all the to stop spreading germs 🦠, stay hydrated @wowhydrate get your vitamins in and stay positive guys. God bless 🙏🏻
Ранее, Фьюри сравнил силу удара Уайлдера и Кличко.
Источник: champion.com.ua