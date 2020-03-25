Среда, 25 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксКак Владимир Кличко косил от тренировок. Малоизвестные факты из жизни чемпиона
Бокс

Как Владимир Кличко косил от тренировок. Малоизвестные факты из жизни чемпиона

AdminНет комментариев
Добавлено

Источник – Чемпион.

Сегодня, 25 марта, Владимиру Кличко исполняется 44 года.

Максим Розенко вспомнил несколько малоизвестных, но от этого не менее увлекательных фактов из жизни нашей легенды мирового бокса.

Як Володимир Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона

Первый бой

Считается, что с боксом Владимир познакомился в 14 лет, когда поступил в школу-интернат спортивного профиля в Броварах (ныне Броварское высшее училище физической культуры). Но это не совсем так. В 13-летнем возрасте Володя пару месяцев посещал секцию бокса и даже принял участие в своем первом городском соревновании. Сопровождал его Виталий, который обеспечил младшего брата экипировкой. Вова заполнил карточку участника, записал в ней свой вес и рост. И под бдительным надзором своего тренера-брата начал разминаться, готовясь к выходу в ринг. Но время шло, а Володя не вызвали. Соревнования пересекли свой экватор, но о Кличко-младшего организаторы, кажется, забыли. После двух с половиной часов разминки Вова начал выражать искреннее недовольство таким положение дел. Вместе с Виталием они подошли к судейскому столику, на котором судьи уже заполняли фамилии победителей и призеров на грамотах. Соревнования близились к своему логическому завершению.

– А как же Владимир Кличко? – хором спросили Володя с Виталием.

– Да нет соперника в его весе, – разочаровали в судейской коллегии.

– И что ему теперь делать? – не сдавался Виталий.

Поразмыслив, судьи предложили Володе боксировать в другой, меньший весовой категории. Нужно сказать, что Вова провел отличный как для новичка бой, выиграл его по очкам и благодаря этой единственной победе стал чемпионом города среди юношей.

После этой победы Володя на некоторое время завязал с боксом. Более того, он принял для себя твердое решение, что не пойдет за братом в “большой спорт” (Виталий в то время уже серьезно занимался кикбоксингом). После восьмого класса Вова решил поступать в медицинский техникум, видел себя в будущем фельдшером. Родители решение одобрили. Папа намекнул, что раз Виталий уже выбрал для себя спорт, то неплохо бы младшему сыну продолжить военную династию – ведь врачом можно быть и военным. Но в приемной комиссии у Володи отказались принимать документы из-за возраста. Поступать на фельдшерское отделение можно было с 15 лет. Вова же пошел в школу в шестилетнем возрасте. 14-летнему подростку было предложено подать документы на медбрата. Но у парня взыграло самолюбие, и он от контрпредложения отказался. Через пару дней было принято решение, что Кличко-младшего зачислят в школу-интернат спортивного профиля. Причем сначала с зачислением возникли проблемы – Вова чем-то не понравился руководству Броварского училища физической культуры. Но в итоге Володю все таки засчитали. Кстати, вместе с ним учился и Сергей Дзинзирук, который также стал чемпионом мира среди профессионалов.

Бутылка кефира, півбатону

Сейчас в это трудно поверить, но первое время в интернате Владимир не проявлял особого усердия на тренировках и поражал только своими габаритами.

“Вот представьте: мне 14 лет, – вспоминал он первые годы своего “інтернатського” прошлого. – Тренировки дважды в день. А мне хочется пойти погулять, приготовиться к очередной ночной вылазке в лес, где мы с друзьями разводили костер, пекли картошку, а, случалось, и жарили шашлыки. Какие могут быть тренировки! И у кого в таком возрасте есть желание бегать кроссы по 5-6 километров и работать в зале на износ? Недалеко от лесной тропинки, по которой проходил маршрут кросса, находился продуктовый магазин. Нас там знали в лицо. Забегал туда, покупал батон, бутылку кефира и возвращал обратно в лес, где удобно устраивался за широким деревом. Как-то меня там застал Александр Полищук, под руководством которого занимался. Он пообещал: если такое еще раз повторится, это будет мой последний день занятий. Впрочем, это еще повторялось неоднократно. Я даже иногда прибегал к маленьким хитростям. Например, искусственной болезни. Для того, чтобы поднять температуру, съедал на голодный желудок кусочек сахара с двумя каплями спиртового раствора йода. Это обеспечивало температуру тело под 38 градусов. Тренеру не оставалось ничего другого, как бессильно разводить руками …”.

Сейчас, зная, с каким упорством Владимир занимался в тренировочном лагере, готовясь к чемпионским боям, в такие откровения поверить непросто. Правда, и 30 лет назад накануне соревнований Володя преображался, начиная работать добросовестно. И довольно легко выигрывал юношеские турниры, нередко заканчивая бой за явного преимущества уже до третьего раунда.

Як Володимир Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона

Почтительный военком

В 2014 году офицер запаса Владимир Кличко признался, что не получал повестку в военкомат, но если она придет, он собирается выполнить свой гражданский долг. Судя по всему, последний раз порог военкомата Володя переступил 25 лет назад. Дело было в военкомате Харьковского района Киева.

В помещение было скопление людей и много шума, – вспоминал Владимир Золотарев, который на то время тренировал Виталия и Владимира. – Когда мы появились на пороге, по коридору прокатился гул. Потом все замолчали и смотрели на нас удивленными глазами. Призывников поразила крепкая стать Виталия и Владимира. Военком тоже интересно отреагировал. Увидев на пороге моих подопечных, он почтительно встал из-за стола и вышел нам навстречу с непроизвольной улыбкой на лице. Было видно, что в общении с призывником Владимиром Кличко он испытывает неловкость из – хозяину кабинета приходилось постоянно задирать голову вверх и периодически сбиваться с “ты” на “вы”.

В тексте использованы материалы из книги Сергей Смирнова “Испытание рингом”.

Максим Розенко, Чемпион

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 × 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Братья Кличко признаны лучшими супертяжами 21 века по версии авторитетного издания

В сборной Турции зафиксировано два случая коронавирус

Начало легенды. Олимпийское золото Владимира Кличко в Атланте

Кличко – в ТОП-3 самых старых чемпионов в 135-летней истории хевівейту

Решение по бою Усик – Чисора примут нынешней недели

Закрыть