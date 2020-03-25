Как Владимир Кличко косил от тренировок. Малоизвестные факты из жизни чемпиона

Источник – Чемпион.

Сегодня, 25 марта, Владимиру Кличко исполняется 44 года.

Максим Розенко вспомнил несколько малоизвестных, но от этого не менее увлекательных фактов из жизни нашей легенды мирового бокса.

Первый бой

Считается, что с боксом Владимир познакомился в 14 лет, когда поступил в школу-интернат спортивного профиля в Броварах (ныне Броварское высшее училище физической культуры). Но это не совсем так. В 13-летнем возрасте Володя пару месяцев посещал секцию бокса и даже принял участие в своем первом городском соревновании. Сопровождал его Виталий, который обеспечил младшего брата экипировкой. Вова заполнил карточку участника, записал в ней свой вес и рост. И под бдительным надзором своего тренера-брата начал разминаться, готовясь к выходу в ринг. Но время шло, а Володя не вызвали. Соревнования пересекли свой экватор, но о Кличко-младшего организаторы, кажется, забыли. После двух с половиной часов разминки Вова начал выражать искреннее недовольство таким положение дел. Вместе с Виталием они подошли к судейскому столику, на котором судьи уже заполняли фамилии победителей и призеров на грамотах. Соревнования близились к своему логическому завершению.

– А как же Владимир Кличко? – хором спросили Володя с Виталием.

– Да нет соперника в его весе, – разочаровали в судейской коллегии.

– И что ему теперь делать? – не сдавался Виталий.

Поразмыслив, судьи предложили Володе боксировать в другой, меньший весовой категории. Нужно сказать, что Вова провел отличный как для новичка бой, выиграл его по очкам и благодаря этой единственной победе стал чемпионом города среди юношей.

После этой победы Володя на некоторое время завязал с боксом. Более того, он принял для себя твердое решение, что не пойдет за братом в “большой спорт” (Виталий в то время уже серьезно занимался кикбоксингом). После восьмого класса Вова решил поступать в медицинский техникум, видел себя в будущем фельдшером. Родители решение одобрили. Папа намекнул, что раз Виталий уже выбрал для себя спорт, то неплохо бы младшему сыну продолжить военную династию – ведь врачом можно быть и военным. Но в приемной комиссии у Володи отказались принимать документы из-за возраста. Поступать на фельдшерское отделение можно было с 15 лет. Вова же пошел в школу в шестилетнем возрасте. 14-летнему подростку было предложено подать документы на медбрата. Но у парня взыграло самолюбие, и он от контрпредложения отказался. Через пару дней было принято решение, что Кличко-младшего зачислят в школу-интернат спортивного профиля. Причем сначала с зачислением возникли проблемы – Вова чем-то не понравился руководству Броварского училища физической культуры. Но в итоге Володю все таки засчитали. Кстати, вместе с ним учился и Сергей Дзинзирук, который также стал чемпионом мира среди профессионалов.

Бутылка кефира, півбатону

Сейчас в это трудно поверить, но первое время в интернате Владимир не проявлял особого усердия на тренировках и поражал только своими габаритами.

“Вот представьте: мне 14 лет, – вспоминал он первые годы своего “інтернатського” прошлого. – Тренировки дважды в день. А мне хочется пойти погулять, приготовиться к очередной ночной вылазке в лес, где мы с друзьями разводили костер, пекли картошку, а, случалось, и жарили шашлыки. Какие могут быть тренировки! И у кого в таком возрасте есть желание бегать кроссы по 5-6 километров и работать в зале на износ? Недалеко от лесной тропинки, по которой проходил маршрут кросса, находился продуктовый магазин. Нас там знали в лицо. Забегал туда, покупал батон, бутылку кефира и возвращал обратно в лес, где удобно устраивался за широким деревом. Как-то меня там застал Александр Полищук, под руководством которого занимался. Он пообещал: если такое еще раз повторится, это будет мой последний день занятий. Впрочем, это еще повторялось неоднократно. Я даже иногда прибегал к маленьким хитростям. Например, искусственной болезни. Для того, чтобы поднять температуру, съедал на голодный желудок кусочек сахара с двумя каплями спиртового раствора йода. Это обеспечивало температуру тело под 38 градусов. Тренеру не оставалось ничего другого, как бессильно разводить руками …”.

Сейчас, зная, с каким упорством Владимир занимался в тренировочном лагере, готовясь к чемпионским боям, в такие откровения поверить непросто. Правда, и 30 лет назад накануне соревнований Володя преображался, начиная работать добросовестно. И довольно легко выигрывал юношеские турниры, нередко заканчивая бой за явного преимущества уже до третьего раунда.

Почтительный военком

В 2014 году офицер запаса Владимир Кличко признался, что не получал повестку в военкомат, но если она придет, он собирается выполнить свой гражданский долг. Судя по всему, последний раз порог военкомата Володя переступил 25 лет назад. Дело было в военкомате Харьковского района Киева.

В помещение было скопление людей и много шума, – вспоминал Владимир Золотарев, который на то время тренировал Виталия и Владимира. – Когда мы появились на пороге, по коридору прокатился гул. Потом все замолчали и смотрели на нас удивленными глазами. Призывников поразила крепкая стать Виталия и Владимира. Военком тоже интересно отреагировал. Увидев на пороге моих подопечных, он почтительно встал из-за стола и вышел нам навстречу с непроизвольной улыбкой на лице. Было видно, что в общении с призывником Владимиром Кличко он испытывает неловкость из – хозяину кабинета приходилось постоянно задирать голову вверх и периодически сбиваться с “ты” на “вы”.

В тексте использованы материалы из книги Сергей Смирнова “Испытание рингом”.

Максим Розенко, Чемпион