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Усик про коронавирус: Мы голову забиваем лишним

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Александр Усик прокомментировал пандемию коронавирус

#Усик

Источник – newsone.ua.

Украинский боксер Александр Усик посоветовал не паниковать в связи с пандемией коронавирус.

Об этом рассказал сам боксер.

“Паника порождает панику, вот сейчас был гость, он прорекламировал свой канал – заходите, получайте информацию. Так вот, не заходите и получайте информацию. Езжайте в лес и дышите свежим воздухом. Вирус боится кислорода в крови, он боится воды, протирайте комнату влажной тряпкой, проветривайте. Дышите и радуйтесь. Мы голову забиваем лишним. Я не исключаю, что это есть, но зачем об этом так часто говорить? Почему мы молчим о СПИДЕ, туберкулезе, авариях, почему мы об этом не говорим?” – подчеркнул Усик.

Напомним, бой Усик – Чисора перенесут через коронавирус.

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Также, Усик в тройке лучших супертяжей мира.

Источник: champion.com.ua
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