Джошуа: Чисора создаст Усику проблемы

Британец высказался о бое своих потенциальных соперников

#Джошуа, #Чисора, #Усик

Источник – Sky Sports.

Украинец Александр Усик является одним из лучших боксеров, которых мир видел в этом поколении.

Об этом заявил боксер Энтони Джошуа.

“Если Чисора будет таким, каким он был в двух боях с Уайтом, то он создаст Усику проблемы. Я спарринговал с Чисорой. Он сильный парень. Это не шутки.

Я отдаю Вайту должное за то, что он дважды имел дело с Чисорой. Чтобы контролировать Дерека в течение 11 или 12 раундов, нужно что-то делать.

С другой стороны, Усик – один из лучших боксеров, которых мир видел в этом поколении”, – сказал Джошуа.