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Бокс

Определена новая дата третьего боя Фьюри – Уайлдер

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Поединок состоится 3 октября

#Фьюри, #Уайлдер

Источник – Tribuna.com.

Третий бой между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) состоится 3 октября.

Об этом сообщает инсайдер Майк Коппінджер с The Athletic.

Поединок состоится в Лас-Вегасе. Бой будет транслироваться на PPV-платформе телеканалов FOX и ESPN.

В первом поединке Фьюри и Уайлдера была зафиксирована ничья, во втором поединке Тайсон одержал победу техническим нокаутом в 7-м раунде.

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Ранее, определился следующий соперник Руиса.

Напомним, Джошуа хочет драться с Фьюри.

Источник: champion.com.ua
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