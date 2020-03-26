Определена новая дата третьего боя Фьюри – Уайлдер

Поединок состоится 3 октября
#Фьюри, #Уайлдер
Источник – Tribuna.com.
Третий бой между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) состоится 3 октября.
Об этом сообщает инсайдер Майк Коппінджер с The Athletic.
Поединок состоится в Лас-Вегасе. Бой будет транслироваться на PPV-платформе телеканалов FOX и ESPN.
В первом поединке Фьюри и Уайлдера была зафиксирована ничья, во втором поединке Тайсон одержал победу техническим нокаутом в 7-м раунде.
Ранее, определился следующий соперник Руиса.
Напомним, Джошуа хочет драться с Фьюри.
Источник: champion.com.ua