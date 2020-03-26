Шесть боксеров заразились коронавирусом во время отбора на Олимпиаду

Коронавирус обнаружили у двух сборных
#Лондон, #коронавирус, #бокс
Источник – sport.ua.
Шесть спортсменов заразились коронавірусною инфекцией COVID-19 во время квалификационного турнира по боксу на Олимпиаду-2020 года, который проходил в Лондоне.
Об этом сообщает ВВС.
Турнир начался 14-го марта и должен был продлиться до 24-го марта, но был прерван уже на третий день через пандемию COVID-19.
В итоге коронавирусом заразились два турецких боксеры и один из тренеров сборной. Позже заявили, что коронавирус также подхватили хорватский боксер и два тренера сборной.
Напомним, соперник украинского боксера заболел коронавирусом.
Источник: champion.com.ua